Шахриер Жабборов: «Надеюсь, «Амкал» станет для меня трамплином. Следующий этап – как минимум РПЛ»

«Надеюсь, «Амкал» станет для меня трамплином. Следующий этап – как минимум РПЛ. Время покажет. У меня была история с допингом, поэтому мне нельзя играть в профессиональном футболе [дисквалификация на 4 года с 17 апреля 2023-го].