FPV-дроны ВСУ убили местную жительницу в селе под Купянском

Местную жительницу, получившую множественные осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников на село Ольшана Купянского района Харьковской области, не успели довезти до больницы, заявил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев 6 августа в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии