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FPV-дроны ВСУ убили местную жительницу в селе под Купянском

FPV-дроны ВСУ убили местную жительницу в селе под Купянском

Местную жительницу, получившую множественные осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников на село Ольшана Купянского района Харьковской области, не успели довезти до больницы, заявил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев 6 августа в своем Telegram-канале.

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