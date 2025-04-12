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Волшебный эффект обычной добавки: что делать, если полотенца стали жесткими

Волшебный эффект обычной добавки: что делать, если полотенца стали жесткими

Волшебный эффект обычной добавки: что делать, если полотенца стали жесткими Алёна ЮрьеваСо временем даже самые роскошные и пушистые махровые полотенца становятся жесткими, шершавыми и теряют приятную текстуру.

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