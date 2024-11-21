DM: ученые воссоздали лицо «золотого мальчика», захороненного более 2300 лет

Ученые воссоздали облик таинственной египетской мумии, известной как «золотой мальчик». Это юноша, который был похоронен более 2300 лет назад в Верхнем Египте в роскошной гробнице с амулетами и золотой маской.
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