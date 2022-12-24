Наш потерянный мир

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Минобороны: предлагаемый США механизм расследования биоинцидентов позволит Западу «назначать» виновных

Минобороны: предлагаемый США механизм расследования биоинцидентов позволит Западу «назначать» виновных

В рамках Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) страны Запада намеренно сместили фокус внимания на рассмотрение второстепенных вопросов и альтернативных механизмов КБТО.

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