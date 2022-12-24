Минобороны: предлагаемый США механизм расследования биоинцидентов позволит Западу «назначать» виновных

В рамках Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) страны Запада намеренно сместили фокус внимания на рассмотрение второстепенных вопросов и альтернативных механизмов КБТО.
В рамках Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) страны Запада намеренно сместили фокус внимания на рассмотрение второстепенных вопросов и альтернативных механизмов КБТО.
Свежие комментарии