Zodiac won't be premiering until 2028, but the series has a chance to bring back some fan-favorite Marvel characters and even make a few canon to the MCU.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым