Татарстанцев предупредили о возможной гололедице

Готовиться к гололедице рекомендовало пару часов назад республиканское МЧС. В Татарстане действует штормовое предупреждение, порывы ветра достигали 25-ти метров в секунду и нанесли незначительный урон частным постройкам.
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