Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Спасатели призывают не жечь костры и не бросать непотушенные спички и сигареты Высокая пожароопасность 4-го класса местами сохранится в Алтайском крае с 17 по 20 сентября, предупредили в региональном МЧС.
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