Илон Маск заявил, что не хочет покупать американский бизнес TikTok Илон Маск (Elon...

Илон Маск заявил, что не хочет покупать американский бизнес TikTokИлон Маск (Elon Musk) заявил, что не заинтересован в покупке сервиса коротких видео TikTok, который власти США пытались запретить по соображениям национальной безопасности из-за того, что платформа принадлежит китайской компании ByteDance.
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