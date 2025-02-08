Илон Маск заявил, что не хочет покупать американский бизнес TikTok Илон Маск (Elon...

Илон Маск заявил, что не хочет покупать американский бизнес TikTokИлон Маск (Elon Musk) заявил, что не заинтересован в покупке сервиса коротких видео TikTok, который власти США пытались запретить по соображениям национальной безопасности из-за того, что платформа принадлежит китайской компании ByteDance.