Камбэки «Спартака» и «Барсы», успех Ферстаппена в квалификации, победы «Салавата» и «Авангарда», доминирование Ротенберга в выставочном матче, чемпионство калининградского «Локо» и другие новости

Игорь Афанасьев

Я тоже видел этот момент. Прямой ногой, шипами в ногу. И возмущаться нельзя, сразу жёлтая. Но прикол даже не в этом, а в том, что это не фол, потому что была маленькая скорость. Это уже даже не цирк, просто совсем не смешно. Если бы это было в сторону зенита, то было бы удаление.