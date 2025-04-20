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Камбэки «Спартака» и «Барсы», успех Ферстаппена в квалификации, победы «Салавата» и «Авангарда», доминирование Ротенберга в выставочном матче, чемпионство калининградского «Локо» и другие новости

Камбэки «Спартака» и «Барсы», успех Ферстаппена в квалификации, победы «Салавата» и «Авангарда», доминирование Ротенберга в выставочном матче, чемпионство калининградского «Локо» и другие новости

1. В 25-м туре Мир РПЛ «Спартак» позволил Артему Дзюбе совершить два голевых действия за полчаса – и форвард «Акрона» даже показал футболку в честь, как он считает, рекорда по системе «гол+пас» в чемпионате России.

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Комментарии
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Игорь Афанасьев
Я тоже видел этот момент. Прямой ногой, шипами в ногу. И возмущаться нельзя, сразу жёлтая. Но прикол даже не в этом, а в том, что это не фол, потому что была маленькая скорость. Это уже даже не цирк, просто совсем не смешно. Если бы это было в сторону  зенита, то было бы удаление.
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3 час.
Лена Мисько
не поняла вопроса
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2 час.
Лена Мисько
именно так и этот цирк мы и будем наблюдать
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2 час.
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