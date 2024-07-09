Могущество звука

Здравствуйте все. https://www.youtube.com/watch?v=dsvvWsNbdlk Всем всего доброго.

Валерий Холодок

Да, все мы можем увидеть и услышать то, о чём эта статья: https://www.youtube.com/watch?v=YDs0zYi7Shk Удачи всем.