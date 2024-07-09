Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Да, все мы можем увидеть и услышать то, о чём эта статья: https://www.youtube.com/watch?v=YDs0zYi7Shk Удачи всем.Могущество звука
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте все. https://www.youtube.com/watch?v=dsvvWsNbdlk Всем всего доброго.Могущество звука
  • Александр Николаевич
    Чтобы желание сбылось, надо знать, как это делатьКак сделать, чтоб...

Могущество звука

Могущество звука

Согласно древним Сакральным Знаниям болезнь может быть предотвращена или успешно вылечена семью путями, один из них – звук.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. https://www.youtube.com/watch?v=dsvvWsNbdlk Всем всего доброго.
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youtube
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11 час.
Валерий Холодок
Да, все мы можем увидеть и услышать то, о чём эта статья: https://www.youtube.com/watch?v=YDs0zYi7Shk Удачи всем.
- YouTube
youtube
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10 час.

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