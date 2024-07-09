Согласно древним Сакральным Знаниям болезнь может быть предотвращена или успешно вылечена семью путями, один из них – звук.
Могущество звука
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. https://www.youtube.com/watch?v=dsvvWsNbdlk Всем всего доброго.
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11 час.
Валерий Холодок
Да, все мы можем увидеть и услышать то, о чём эта статья: https://www.youtube.com/watch?v=YDs0zYi7Shk Удачи всем.
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10 час.
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