Первый чеченец в КХЛ Раисов о карьере: «Сейчас я балдею. Летом шло обсуждение с клубами КХЛ. Тренеры хотели меня видеть, но не они решают»

«Последние два сезона я провел в минской «Юности». После последнего сезона без каких-либо разговоров с руководством я поехал домой! Почему не удалось в ВХЛ или Беларуси подписать новое соглашение? Везде свои нюансы: где-то условия не устраивали, куда-то сам не захотел ехать.