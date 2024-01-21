Галлямов и Козловский, Мишина и Бойкова провели «битву взглядов» перед командным чемпионатом России по прыжкам

Сегодня в Москве завершится чемпионат России по прыжкам. Капитаны команд Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, а также их партнерши Анастасия Мишина и Александра Бойкова устроили «битву взглядов» во время съемок для Первого канала.