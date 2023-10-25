Стало известно, что Самарская область покажет на выставке «Россия» на ВДНХ

САМАРА, 25 октября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке региона к участию в международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве и познакомит с главными достижениями всех 89 субъектов РФ.