Стало известно, что Самарская область покажет на выставке «Россия» на ВДНХ

САМАРА, 25 октября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке региона к участию в международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве и познакомит с главными достижениями всех 89 субъектов РФ.
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