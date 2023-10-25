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ФедералПресс

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Стало известно, что Самарская область покажет на выставке «Россия» на ВДНХ

Стало известно, что Самарская область покажет на выставке «Россия» на ВДНХ

САМАРА, 25 октября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке региона к участию в международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве и познакомит с главными достижениями всех 89 субъектов РФ.

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