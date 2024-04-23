Подозревают в избиении подопечных: расследование в отношении нянечки избиении подопечных Евгения КомароваНовости о подозрениях в избиении детей в одном из коррекционных детских садов Москвы вызвали беспокойство среди родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии