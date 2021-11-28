Могут ли "наши" власти испортить нам празднование Нового года, из-за новых запретов и ограничений

Я, как потомственный Дед Мороз, хочу задать этот вопрос, который у меня назрел после того беспредла, творящегося в мире и России! Приближается последний праздник в нашей жизни, который у нас еще не отобрали, Новый год! До этого у нас отобрали праздники: 1 мая - День международной солидарности трудящихся 7 ноября - день Великой Октябрьской Социалистической революции А теперь, в связи всеобщей куаризацией, могут ли отменить Новый год? Будем ли мы вместо Нового года праздновать День Всемирной Куаризации? Что вы думаете по этому поводу? .