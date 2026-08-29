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Царьград

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Эксперт Верховец: лесные пожары в Сибири провоцируют медведей выходить к людям

Эксперт Верховец: лесные пожары в Сибири провоцируют медведей выходить к людям

Голодные и лишившиеся среды обитания хищники всё чаще появляются возле населённых пунктов.Лесные пожары в Сибири заставляют бурых медведей покидать леса и приближаться к людям.

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