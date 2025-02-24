В МИД РФ посоветовали Баку не выходить за рамки договоренностей с Москвой

Москва надеется, что дальнейшие шаги Баку будут в духе понимания важности союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин 24 февраля во время пресс-конференции, комментируя ситуацию в отношениях двух стран на фоне прекращения деятельности Русского дома и упразднения офиса «Россия сегодня» в республике.
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