В МИД РФ посоветовали Баку не выходить за рамки договоренностей с Москвой

Москва надеется, что дальнейшие шаги Баку будут в духе понимания важности союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин 24 февраля во время пресс-конференции, комментируя ситуацию в отношениях двух стран на фоне прекращения деятельности Русского дома и упразднения офиса «Россия сегодня» в республике.