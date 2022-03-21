В Магаданской области полицейские и общественники провели занятие для подростков

На базе детского оздоровительного центра «Северный Артек» продолжаются мероприятия в рамках профильной смены для юных правоведов «Закон и подросток».
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