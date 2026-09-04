Россия поменяла тактику. Украине просто ломают хребет

Украине ломают хребет. Русская армия резко изменила тактику.Русская армия сменила военную тактику. Теперь Украине просто ломают хребет.
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