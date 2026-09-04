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Царьград

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Россия поменяла тактику. Украине просто ломают хребет

Россия поменяла тактику. Украине просто ломают хребет

Украине ломают хребет. Русская армия резко изменила тактику.Русская армия сменила военную тактику. Теперь Украине просто ломают хребет.

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