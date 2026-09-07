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Business Daily

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CD возвращаются: зачем зумеры покупают диски, которые им не на чем слушать

CD возвращаются: зачем зумеры покупают диски, которые им не на чем слушать

Еще недавно компакт-диск казался технологическим динозавром: слишком старым для стриминга, слишком непременным атрибутом прошлого, чтобы конкурировать с винилом.

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