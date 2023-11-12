Встреча Байдена и Си Цзиньпина может стать последним шансом стабилизировать отношения между США и Китаем

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Предстоящая 15 ноября встреча 70-летнего Си Цзиньпина и 80-летнего Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, о которой официально объявил Белый дом в пятницу утром, станет критическим моментом в сложных отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, считает управляющий директор и старший политический аналитик Longview Global Дьюардрик Макнил.