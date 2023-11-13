Отара Кушанашвили может проверить Генпрокуратура РФ

Скандального журналиста Отара Кушанашвили подозревают в пиаре на болезни. Mash сообщает, что Генпрокуратуру РФ попросили проверить знаменитого телеведущего Отара Кушанашвили за ложный вызов скорой помощи.
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