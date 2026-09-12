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Авиация Йемена наносит удары по районам, контролируемым хуситами

Авиация Йемена наносит удары по районам, контролируемым хуситами

Военные силы Йемена осуществили авиаудары по районам, контролируемым движением хуситов, что является частью продолжающегося конфликта в стране.

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