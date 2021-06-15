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Байдену снова задали вопрос, считает ли он Путина «убийцей»

Байдену снова задали вопрос, считает ли он Путина «убийцей»

Журналисты передали президенту США Джо Байдену информацию о том, как в интервью телеканалу NBC Владимир Путин отреагировал на вопрос о том, какое впечатление на него произвёл утвердительный ответ хозяина Белого дома на слова считает ли он ….

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