Нелегалы в России водить не смогут: для них введут режим контря пребывания

Министерство внутренних дел предлагает ввести для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания, предусматривающий ряд ограничений: запрет на управление автотранспортом, отказ в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав.
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