Роскачество выявило некачественный бензин на несетевых АЗС Владимирской области

ЭА

Эльдар Алиев

Почему не проверят в Москве и Области? Заправляюсь только на сетевых АЗС не понятно как и сколько не долетают, везде по разному и чувствуется то машина едет шустро а иногда вяло! Что нам льют не понятно! Цены опять подтягивают!!!