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Роскачество выявило некачественный бензин на несетевых АЗС Владимирской области

Роскачество выявило некачественный бензин на несетевых АЗС Владимирской области

В бензине на несетевых заправках Владимирской области было превышение содержания серы.Роскачество провело проверки на заправках во Владимирской области и исследовало продаваемое там топливо.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Почему не проверят в Москве и Области? Заправляюсь только на сетевых АЗС не понятно как и сколько не долетают, везде по разному и чувствуется то машина едет шустро а иногда вяло! Что нам льют не понятно! Цены опять подтягивают!!!
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