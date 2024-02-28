«Прощупывание почвы»: зарубежные СМИ заявили о наличии западных военных на Украине

Западные издания сообщают о наличии военных НАТО на Украине. В частности, там присутствуют силы специального назначения, рассказал газете Financial Times высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы.
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