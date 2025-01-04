Приднестровье отказалось покупать европейский газ, ожидая помощи России – Politico

Документы, попавшие в редакцию издания Politico, свидетельствуют о том, что за несколько дней до окончания поставок газа через Украину, власти Молдавии предлагали Приднестровью некие альтернативы российскому газу, чтобы в условиях зимнего сезона избежать энергетической катастрофы, но чиновники непризнанной республики ответили отказом.