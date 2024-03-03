ГАИ Бобруйска провела спецмероприятие ´Паутина´.

Как сообщили в УВД облисполкома, основная задача рейдовых мероприятий - пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушения правил обгона, маневрирования, проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также правил перевозки пассажиров.