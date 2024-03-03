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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ГАИ Бобруйска провела спецмероприятие ´Паутина´.

ГАИ Бобруйска провела спецмероприятие ´Паутина´.

Как сообщили в УВД облисполкома, основная задача рейдовых мероприятий - пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушения правил обгона, маневрирования, проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также правил перевозки пассажиров.

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