Сим-карты предлагают регистрировать на портале госуслуг

Сейчас прорабатывается возможность обязательной верификации SIM-карт абонентов на портале госуслуг. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» написал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии