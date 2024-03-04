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Парламентская газета

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Сим-карты предлагают регистрировать на портале госуслуг

Сим-карты предлагают регистрировать на портале госуслуг

Сейчас прорабатывается возможность обязательной верификации SIM-карт абонентов на портале госуслуг. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» написал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

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