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Красивые открытки и поздравления с Днем метеоролога России 23 марта

Красивые открытки и поздравления с Днем метеоролога России 23 марта

23 марта – значимая дата для всех, кто связан с метеорологией в России. В этот день профессионалы гидрометеорологической службы принимают поздравления, ведь их труд играет важную роль в жизни каждого человека.

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