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Наш потерянный мир

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Во Владимире провели инструктаж по защите от БПЛА

Во Владимире провели инструктаж по защите от БПЛА

15 июля в городе Владимире состоялся инструктаж для представителей торговых сетей и точек: мероприятие организовали специалисты городской администрации совместно с сотрудниками МЧС России по Владимирской области.

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