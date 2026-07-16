Во Владимире провели инструктаж по защите от БПЛА

15 июля в городе Владимире состоялся инструктаж для представителей торговых сетей и точек: мероприятие организовали специалисты городской администрации совместно с сотрудниками МЧС России по Владимирской области.
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