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Парламентская газета

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Захарова пообещала Латвии асимметричный ответ

Захарова пообещала Латвии асимметричный ответ

Москва ответит мерами асимметричного характера на усложнение Латвией продления вида на жительство для граждан РФ, заявила 22 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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