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Сын Кристины Орбакайте остался в России: что известно о его предполагаемой избраннице Софии и их тихом выборе

Сын Кристины Орбакайте остался в России: что известно о его предполагаемой избраннице Софии и их тихом выборе

Имя Дени Байсарова долгое время ассоциировалось исключительно с его знаменитыми родственниками. Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачёвой рос под пристальным вниманием публики, однако в последнее время его имя обсуждают в совершенно ином ключе.

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