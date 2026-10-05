Мама дорогая: почему женщины после развода всё чаще оставляют детей отцам

«Воскресный папа» давно стал нормой, а «мама выходного дня» всё ещё должна оправдываться перед окружающимиМы привыкли к совершенно определённому социальному сценарию: мужчина разводится, оставляет детей жене — это почти нейтральный факт биографии .
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