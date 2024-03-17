Шойгу поручил ЧФ проводить учения по отражению атак БПЛА круглосуточно

Черноморскому флоту (ЧФ) необходимо проводить учения и тренировки, направленные на отработку действий, которые военные должны совершать при отражении атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) днем и ночью.
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