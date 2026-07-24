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Царьград

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РФС отложил внедрение видеокамер для судей на матчах РПЛ

РФС отложил внедрение видеокамер для судей на матчах РПЛ

Милорад Мажич из Российского футбольного союза сообщил, что на матчах РПЛ пока не будут использовать нательные видеокамеры для судей.

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