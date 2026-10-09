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AntennaDaily

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Hyundai Ioniq 3: новый компактный электромобиль, который уже называют одним из лучших в классе

Hyundai Ioniq 3: новый компактный электромобиль, который уже называют одним из лучших в классе

Компактные электромобили наконец перестают выглядеть компромиссом. Новый Hyundai Ioniq 3 — как раз из тех автомобилей, которые рассчитаны не только на экономию энергии, но и на желание ездить на них каждый день.

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