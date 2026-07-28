Эрдоган сделал неожиданное заявление об Ираке

Политика как она есть

Турция получила доступ к разработке нефтяных месторождений в иракском Киркуке. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Анкаре.