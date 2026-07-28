Политика как он...
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Политика как она есть

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Эрдоган сделал неожиданное заявление об Ираке

Эрдоган сделал неожиданное заявление об Ираке

Турция получила доступ к разработке нефтяных месторождений в иракском Киркуке. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Анкаре.

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