Эрдоган сделал неожиданное заявление об Ираке

Турция получила доступ к разработке нефтяных месторождений в иракском Киркуке. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Анкаре.
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