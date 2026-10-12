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Царьград

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В Краснодарском крае обезвредили мины времен ВОВ

В Краснодарском крае обезвредили мины времен ВОВ

В Крымском районе Кубани при прокладке газопровода возле села Верхний Адагум рабочие наткнулись на 82-мм миномётную мину и немецкую противопехотную выпрыгивающую мину S-Mine, сохранившиеся со времён Великой Отечественной войны.

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