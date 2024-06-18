И не стыдно? Кем ое в Квартале был и кто сейчас?

Natalija Osminina

Кто-то же должен был сыграть роль Иуды, чтобы Христа сначала распяли, а потом он воскрес. Сыграла роль Иуды Украина. Чтобы Россия смогла воскреснуть и уничтожить сатанинскую Западную цивилизацию. Поэтому СВО -это только первый выстрел стартового пистолета. Дальше "гегемона" и его сатанинских прихлебателей ждет эволюционная гибель. Но кто-то должен был подняться с колен первым.