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Это конец

Это конец

«The field is lost. Everything is lost. The black one has fallen from the sky and the towers in ruins lie»«Битва проиграна.

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Комментарии
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Eduard
И не стыдно? Кем ое в Квартале был и кто сейчас?
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3 час.
Natalija Osminina
Кто-то же должен был сыграть роль Иуды, чтобы Христа сначала распяли, а потом он воскрес. Сыграла роль Иуды Украина. Чтобы Россия смогла воскреснуть и уничтожить сатанинскую Западную цивилизацию. Поэтому СВО -это только первый выстрел стартового пистолета.  Дальше &quot;гегемона&quot; и его сатанинских прихлебателей ждет эволюционная гибель. Но кто-то должен был подняться с колен первым.
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1 час.
Надежда Кувыкина
Что поешь, то и пожнешь... Кто следующий? Пашинян?
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31 мин.

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