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В Европе Apple воздержится от распространения Apple Intelligence в этом году из-за регу...

В Европе Apple воздержится от распространения Apple Intelligence в этом году из-за регу...

В Европе Apple воздержится от распространения Apple Intelligence в этом году из-за регуляторных ограниченийАктивно обсуждавшиеся на WWDC 2024 программные функции Apple Intelligence не получат своего распространения на территории Евросоюза в этом году, как утверждает Bloomberg, из-за специфики местного антимонопольного законодательства.

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