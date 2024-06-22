В Европе Apple воздержится от распространения Apple Intelligence в этом году из-за регу...

В Европе Apple воздержится от распространения Apple Intelligence в этом году из-за регуляторных ограниченийАктивно обсуждавшиеся на WWDC 2024 программные функции Apple Intelligence не получат своего распространения на территории Евросоюза в этом году, как утверждает Bloomberg, из-за специфики местного антимонопольного законодательства.