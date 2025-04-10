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Задержанного ФСБ украинца отправили в колонию за призывы к экстремизму

Задержанного ФСБ украинца отправили в колонию за призывы к экстремизму

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Бутырский районный суд Москвы приговорил 43-летнего мужчина, являющегося гражданином Украины, к 2 годам лишения свободы по делу о пропаганде экстремизма, сообщает управление ФСБ России по Смоленской области.

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