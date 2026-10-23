© Евгений Биятов/РИА НовостиУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что впервые с 2022 года на родину удалось вернуть 31 военного из Донецкой народной республики (ДНР), 13 — из Луганской народной республики (ЛНР) и шесть бойцов из Крыма.