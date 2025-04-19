Свидание астероида Дональд Йохансон с зондом Люси намечено на воскресенье

В Пасхальное воскресенье космический аппарат НАСА «Люси» пролетит мимо своей второй цели — астероида «Дональд Йохансон», на котором аппарат протестирует свои научные инструменты, 19 апреля сообщает портал space.
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