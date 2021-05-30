Происшествия

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В Магаданской области осужден гражданин, похитивший у местной жительницы 220 тысяч рублей и ювелирные изделия

В Магаданской области осужден гражданин, похитивший у местной жительницы 220 тысяч рублей и ювелирные изделия

Омсукчанским районным судом вынесен приговор 39-летнему гражданину, обвиняемому в хищении у местной жительницы 220 тысяч рублей и ювелирных изделий.

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