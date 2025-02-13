Мерц угрожает Маску последствиями за поддержку «Альтернативы для Германии»

Лидер ХДС Фридрих Мерц в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что в Христианско-демократическом союзе предупредили, что миллиардер Илон Маск может столкнуться с последствиями из-за поддержки германской партии «Альтернатива для Германии».
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