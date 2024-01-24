Жители Николаева заметили идущие в сторону Херсонской области колонны ВСУ

Жители Николаева рассказывают об идущих в сторону Херсонской области колоннах Вооруженных сил Украины (ВСУ), движущихся в сторону подконтрольного Украине Снигиревского района Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Херсонской областной думы Юрия Барбашова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии