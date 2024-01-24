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Жители Николаева заметили идущие в сторону Херсонской области колонны ВСУ

Жители Николаева заметили идущие в сторону Херсонской области колонны ВСУ

Жители Николаева рассказывают об идущих в сторону Херсонской области колоннах Вооруженных сил Украины (ВСУ), движущихся в сторону подконтрольного Украине Снигиревского района Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Херсонской областной думы Юрия Барбашова.

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