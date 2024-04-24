Овечкин о двух поражениях "Вашингтона": мы просто должны сплотиться

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подвел итоги после двух поражений команды в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс" и рассказал, что нужно делать дальше.